Vidutinė Verslo plėtra kompensacijos in United States paketo suma Cigna įmonėje yra $216K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Cigna bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/5/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Cigna
Principal
St. Louis, MO
Iš viso per metus
$216K
Lygis
hidden
Bazinis
$138K
Stock (/yr)
$50K
Priedas
$28K
Metai įmonėje
5-10 Metai
Patirties metai
5-10 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Cigna?
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
Options

Cigna kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (25.00% kas metus)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Verslo plėtra pozicijai Cigna in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $292,500. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Cigna Verslo plėtra pozicijai in United States yra $208,760.

