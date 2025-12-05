Bendrovių katalogas
Cigna
  • Atlyginimai
  • Verslo analitikas

  • Visi Verslo analitikas atlyginimai

Cigna Verslo analitikas Atlyginimai

Verslo analitikas kompensacija in United States Cigna įmonėje svyruoja nuo $84.5K per year Senior Analyst lygiui iki $168K per year Senior Advisor lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $85K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Cigna bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/5/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Senior Analyst
$84.5K
$83.5K
$0
$1K
Lead Analyst
$91.9K
$88.7K
$0
$3.2K
Advisor
$122K
$111K
$0
$11K
Senior Advisor
$168K
$144K
$0
$24.3K
Žiūrėti 3 daugiau lygių
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
Options

Cigna kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (25.00% kas metus)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Verslo analitikas pozicijai Cigna in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $168,362. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Cigna Verslo analitikas pozicijai in United States yra $103,500.

