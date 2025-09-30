Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Pune Metropolitan Region Ciena įmonėje svyruoja nuo ₹3.24M per year P2 lygiui iki ₹3.84M per year P3 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Pune Metropolitan Region paketo suma yra ₹3.42M. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Ciena bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/30/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
P1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P2
₹3.24M
₹3.13M
₹0
₹110K
P3
₹3.84M
₹3.31M
₹151K
₹376K
P4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Ciena kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)
