Ciena
  • Greater Ottawa Area

Ciena Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai Greater Ottawa Area vietovėje

Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Greater Ottawa Area Ciena įmonėje svyruoja nuo CA$98.4K per year P1 lygiui iki CA$148K per year P4 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Greater Ottawa Area paketo suma yra CA$125K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Ciena bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/30/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
P1
(Pradedančiojo lygis)
CA$98.4K
CA$92.3K
CA$2.8K
CA$3.3K
P2
CA$120K
CA$110K
CA$5.8K
CA$4.7K
P3
CA$158K
CA$140K
CA$6.8K
CA$10.4K
P4
CA$148K
CA$141K
CA$6.7K
CA$0
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Stažuočių atlyginimai

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Ciena kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



Įtraukti pareigybių pavadinimai

Backend programinės įrangos inžinierius

Tinklų inžinierius

Kokybės užtikrinimo (QA) programinės įrangos inžinierius

Embedded Systems Software Engineer

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Ciena in Greater Ottawa Area siekia metinę bendrą kompensaciją CA$168,799. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Ciena Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Greater Ottawa Area yra CA$122,299.

