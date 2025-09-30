Bendrovių katalogas
Ciena
  • Atlyginimai
  • Optikos inžinierius

  • Visi Optikos inžinierius atlyginimai

  • Greater Ottawa Area

Ciena Optikos inžinierius Atlyginimai Greater Ottawa Area vietovėje

Optikos inžinierius kompensacija in Greater Ottawa Area Ciena įmonėje svyruoja nuo CA$110K per year P2 lygiui iki CA$168K per year P3 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Greater Ottawa Area paketo suma yra CA$117K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Ciena bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/30/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$110K
CA$105K
CA$0
CA$4.3K
P3
CA$168K
CA$138K
CA$12.9K
CA$16.6K
P4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Ciena kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Optikos inžinierius pozicijai Ciena in Greater Ottawa Area siekia metinę bendrą kompensaciją CA$187,349. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Ciena Optikos inžinierius pozicijai in Greater Ottawa Area yra CA$158,174.

