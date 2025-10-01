Bendrovių katalogas
CIBC
CIBC UX tyrinėtojas Atlyginimai Greater Toronto Area vietovėje

Vidutinė UX tyrinėtojas kompensacijos in Greater Toronto Area paketo suma CIBC įmonėje yra CA$101K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą CIBC bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/1/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
Iš viso per metus
CA$101K
Lygis
L7
Bazinis
CA$87.4K
Stock (/yr)
CA$0
Priedas
CA$13.2K
Metai įmonėje
4 Metai
Patirties metai
5 Metai
Kokie yra karjeros lygiai CIBC?

CA$226K

Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
DUK

The highest paying salary package reported for a UX tyrinėtojas at CIBC in Greater Toronto Area sits at a yearly total compensation of CA$121,525. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CIBC for the UX tyrinėtojas role in Greater Toronto Area is CA$96,079.

