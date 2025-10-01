Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Greater Toronto Area CIBC įmonėje svyruoja nuo CA$74.4K per year Associate Software Engineer lygiui iki CA$139K per year Lead Software Engineer lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Greater Toronto Area paketo suma yra CA$96.2K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą CIBC bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/1/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Associate Software Engineer
CA$74.4K
CA$68.8K
CA$266.7
CA$5.3K
Software Engineer I
CA$82.9K
CA$80.1K
CA$331.6
CA$2.5K
Software Engineer II
CA$122K
CA$110K
CA$8.5K
CA$4.1K
Software Engineer III
CA$111K
CA$111K
CA$0
CA$0
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
