CIBC Duomenų mokslininkas Atlyginimai Greater Toronto Area vietovėje

Duomenų mokslininkas kompensacija in Greater Toronto Area CIBC įmonėje svyruoja nuo CA$99.7K per year Data Scientist I lygiui iki CA$122K per year Senior Data Scientist lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Greater Toronto Area paketo suma yra CA$112K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą CIBC bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/1/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Associate Data Scientist
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Data Scientist I
CA$99.7K
CA$95.5K
CA$522.1
CA$3.7K
Data Scientist II
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Data Scientist III
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Žiūrėti 2 daugiau lygių
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Duomenų mokslininkas pozicijai CIBC in Greater Toronto Area siekia metinę bendrą kompensaciją CA$139,189. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija CIBC Duomenų mokslininkas pozicijai in Greater Toronto Area yra CA$112,419.

