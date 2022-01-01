Bendrovių katalogas
CI&T
CI&T Atlyginimai

CI&T atlyginimas svyruoja nuo $17,078 bendros metinės kompensacijos Duomenų mokslininkas žemiausiame taške iki $121,295 Produkto dizaino vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų CI&T. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/11/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $26.6K

Backend programinės įrangos inžinierius

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Duomenų inžinierius

Sprendimų architektas
Median $33.9K
Duomenų analitikas
$20.2K

Duomenų mokslininkas
$17.1K
Žmogiškieji ištekliai
$95.1K
Produkto dizaino vadovas
$121K
Produkto vadovas
$42.2K
Projektų vadovas
$42K
Personalo specialistas
$22.6K
Didžiausią atlyginimą CI&T gauna Produkto dizaino vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $121,295. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija CI&T yra $33,892.

Kiti ištekliai