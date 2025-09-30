Bendrovių katalogas
Cian
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Programinės įrangos inžinierius

  • Visi Programinės įrangos inžinierius atlyginimai

  • Moscow Metro Area

Cian Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai Moscow Metro Area vietovėje

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius kompensacijos in Moscow Metro Area paketo suma Cian įmonėje yra RUB 4.19M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Cian bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/30/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Cian
Web Developer
Moscow, MC, Russia
Iš viso per metus
RUB 4.19M
Lygis
Midle
Bazinis
RUB 4.19M
Stock (/yr)
RUB 0
Priedas
RUB 0
Metai įmonėje
4 Metai
Patirties metai
14 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Cian?

RUB 13.29M

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuoti duomenisPeržiūrėti laisvas darbo vietas
Stažuočių atlyginimai

Prisidėti

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Programinės įrangos inžinierius pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Programinės įrangos inžinierius u Cian in Moscow Metro Area ima godišnju ukupnu naknadu od RUB 5,714,329. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Cian za ulogu Programinės įrangos inžinierius in Moscow Metro Area je RUB 4,142,499.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Cian

Susijusios bendrovės

  • Spotify
  • Airbnb
  • Tesla
  • Google
  • Pinterest
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai