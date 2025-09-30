Bendrovių katalogas
Cian
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Duomenų mokslininkas

  • Visi Duomenų mokslininkas atlyginimai

  • Moscow Metro Area

Cian Duomenų mokslininkas Atlyginimai Moscow Metro Area vietovėje

Vidutinė Duomenų mokslininkas kompensacijos in Moscow Metro Area paketo suma Cian įmonėje yra RUB 4.63M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Cian bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/30/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Cian
Data Scientist
Moscow, MC, Russia
Iš viso per metus
RUB 4.63M
Lygis
Senior MLE
Bazinis
RUB 4.63M
Stock (/yr)
RUB 0
Priedas
RUB 0
Metai įmonėje
1 Metai
Patirties metai
4 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Cian?

RUB 13.29M

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuoti duomenisPeržiūrėti laisvas darbo vietas

Prisidėti

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Duomenų mokslininkas pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

The highest paying salary package reported for a Duomenų mokslininkas at Cian in Moscow Metro Area sits at a yearly total compensation of RUB 5,896,378. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cian for the Duomenų mokslininkas role in Moscow Metro Area is RUB 4,627,225.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Cian

Susijusios bendrovės

  • Spotify
  • Airbnb
  • Tesla
  • Google
  • Pinterest
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai