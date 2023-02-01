Bendrovių katalogas
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Atlyginimai

Church of Jesus Christ of Latter-day Saints atlyginimas svyruoja nuo $13,431 bendros metinės kompensacijos Administracijos asistentas žemiausiame taške iki $124,320 Programinės įrangos inžinierius aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/11/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $124K
Administracijos asistentas
$13.4K
Klientų aptarnavimas
$56.3K

Informacinių technologijų (IT) specialistas
$45.5K
Kibernetinio saugumo analitikas
$75.6K
UX tyrinėtojas
$98.5K
DUK

The highest paying role reported at Church of Jesus Christ of Latter-day Saints is Programinės įrangos inžinierius with a yearly total compensation of $124,320. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Church of Jesus Christ of Latter-day Saints is $65,950.

Kiti ištekliai