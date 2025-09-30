Bendrovių katalogas
Chubb
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Aktuaras

  • Visi Aktuaras atlyginimai

  • Philadelphia Area

Chubb Aktuaras Atlyginimai Philadelphia Area vietovėje

Aktuaras kompensacija in Philadelphia Area Chubb įmonėje sudaro $79.3K per year Actuarial Trainee lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Philadelphia Area paketo suma yra $142K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Chubb bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/30/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Pridėti atlyginimąPalyginti lygius
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Actuarial Trainee
$79.3K
$76.5K
$0
$2.8K
Actuarial Analyst I
$ --
$ --
$ --
$ --
Actuarial Analyst II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Actuarial Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
Žiūrėti 6 daugiau lygių
Pridėti atlyginimąPalyginti lygius

$160K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuoti duomenisPeržiūrėti laisvas darbo vietas

Prisidėti
Kokie yra karjeros lygiai Chubb?

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Aktuaras pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Die hoogste betalende salaris pakket gerapporteer vir 'n Aktuaras by Chubb in Philadelphia Area is 'n jaarlikse totale vergoeding van $215,000. Dit sluit basissalaris sowel as enige potensiële aandele vergoeding en bonusse in.
Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by Chubb vir die Aktuaras rol in Philadelphia Area is $147,575.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Chubb

Susijusios bendrovės

  • MarketAxess
  • eHealth
  • Lemonade
  • Xometry
  • Citi
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai