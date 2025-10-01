Bendrovių katalogas
Choice Hotels
Choice Hotels Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai Phoenix Area vietovėje

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius kompensacijos in Phoenix Area paketo suma Choice Hotels įmonėje yra $105K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Choice Hotels bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/1/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Choice Hotels
Software Engineer
Scottsdale, AZ
Iš viso per metus
$105K
Lygis
2
Bazinis
$105K
Stock (/yr)
$0
Priedas
$0
Metai įmonėje
1 Metai
Patirties metai
1 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Choice Hotels?

$160K

Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Choice Hotels in Phoenix Area siekia metinę bendrą kompensaciją $130,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Choice Hotels Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Phoenix Area yra $105,000.

