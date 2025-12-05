Bendrovių katalogas
China Telecom
China Telecom Informacinių technologijų specialistas (IT) Atlyginimai

Vidutinė Informacinių technologijų specialistas (IT) bendra kompensacija China Telecom įmonėje svyruoja nuo HK$572K iki HK$830K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą China Telecom bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/5/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$83K - $96.4K
Hong Kong (SAR)
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$73.2K$83K$96.4K$106K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai China Telecom?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Informacinių technologijų specialistas (IT) pozicijai China Telecom siekia metinę bendrą kompensaciją HK$829,819. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija China Telecom Informacinių technologijų specialistas (IT) pozicijai yra HK$571,808.

Kiti ištekliai

