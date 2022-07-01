Bendrovių katalogas
Cherre
Cherre Atlyginimai

Cherre atlyginimas svyruoja nuo $85,000 bendros metinės kompensacijos Programinės įrangos inžinierius žemiausiame taške iki $201,488 Personalo specialistas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Cherre. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/7/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $85K

Duomenų inžinierius

Produkto vadovas
Median $140K
Duomenų mokslininkas
$118K

Personalo specialistas
$201K
DUK

Didžiausią atlyginimą Cherre gauna Personalo specialistas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $201,488. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Cherre yra $128,800.

