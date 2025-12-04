Bendrovių katalogas
Chen Moore and Associates
Chen Moore and Associates Statybos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Statybos inžinierius bendra kompensacija in United States Chen Moore and Associates įmonėje svyruoja nuo $67.2K iki $94K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Chen Moore and Associates bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/4/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$72.7K - $84.5K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$67.2K$72.7K$84.5K$94K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Chen Moore and Associates?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Statybos inžinierius pozicijai Chen Moore and Associates in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $94,010. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Chen Moore and Associates Statybos inžinierius pozicijai in United States yra $67,150.

Kiti ištekliai

