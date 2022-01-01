Bendrovių katalogas
Checkr
Checkr Atlyginimai

Checkr atlyginimas svyruoja nuo $73,630 bendros metinės kompensacijos Klientų aptarnavimas žemiausiame taške iki $360,000 Produkto vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Checkr. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/14/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Programinės įrangos inžinierius
P1 $149K
P2 $171K
P3 $226K
P4 $296K

Pilno ciklo programinės įrangos inžinierius

Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $351K
Klientų aptarnavimas
$73.6K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

87 23
Duomenų analitikas
$181K
Finansų analitikas
$191K
Žmogiškieji ištekliai
$258K
Rinkodara
$226K
Produkto dizaineris
Median $220K
Produkto vadovas
Median $360K
Programų vadovas
$122K
Personalo specialistas
Median $172K
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Checkr kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)

10 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

DUK

Didžiausią atlyginimą Checkr gauna Produkto vadovas su metine bendra kompensacija $360,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Checkr yra $205,475.

