Checkmarx
Checkmarx Atlyginimai

Checkmarx atlyginimas svyruoja nuo $117,476 bendros metinės kompensacijos Produkto vadovas žemiausiame taške iki $238,800 Pardavimai aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Checkmarx. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/6/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $118K
Rinkodara
$214K
Produkto vadovas
$117K

Pardavimai
$239K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$135K
Sprendimų architektas
$213K
DUK

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Checkmarx je Pardavimai at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $238,800. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Checkmarx je $173,938.

