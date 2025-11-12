Pilno ciklo programinės įrangos inžinierius kompensacija in Greater Austin Area Charles Schwab įmonėje svyruoja nuo $92.6K per year 54 lygiui iki $143K per year 58 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Greater Austin Area paketo suma yra $112K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Charles Schwab bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/12/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos ()
Premija
54
$92.6K
$87.7K
$167
$4.7K
55
$108K
$101K
$0
$7.9K
56
$128K
$121K
$0
$6.6K
57
$169K
$149K
$0
$19.5K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Charles Schwab kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (25.00% kas metus)