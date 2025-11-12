Bendrovių katalogas
Charles Schwab
  • Atlyginimai
  • Programinės įrangos inžinierius

  • Backend programinės įrangos inžinierius

  • United States

Charles Schwab Backend programinės įrangos inžinierius Atlyginimai United States vietovėje

Backend programinės įrangos inžinierius kompensacija in United States Charles Schwab įmonėje svyruoja nuo $97.6K per year 54 lygiui iki $206K per year 59 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $118K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Charles Schwab bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/12/2025

Vidutinis Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos ()
Premija
54
Software Developer I(Pradedančiojo lygis)
$97.6K
$90.8K
$0
$6.8K
55
Software Developer II
$114K
$104K
$1.1K
$9K
56
Software Developer III
$131K
$122K
$0
$8.4K
57
Software Developer IV
$156K
$140K
$2K
$13.9K
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Charles Schwab kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (25.00% kas metus)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Backend programinės įrangos inžinierius pozicijai Charles Schwab in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $205,625. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Charles Schwab Backend programinės įrangos inžinierius pozicijai in United States yra $117,500.

