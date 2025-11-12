Backend programinės įrangos inžinierius kompensacija in Greater Dallas Area Charles Schwab įmonėje svyruoja nuo $92.9K per year 54 lygiui iki $179K per year 58 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Greater Dallas Area paketo suma yra $116K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Charles Schwab bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/12/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos ()
Premija
54
$92.9K
$86.8K
$0
$6.1K
55
$111K
$103K
$0
$7.8K
56
$145K
$132K
$0
$12.7K
57
$159K
$143K
$0
$16.5K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Charles Schwab kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (25.00% kas metus)