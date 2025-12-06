Bendrovių katalogas
Charles River Associates
Charles River Associates Projektų vadovas Atlyginimai

Vidutinė Projektų vadovas bendra kompensacija in United Kingdom Charles River Associates įmonėje svyruoja nuo £71.2K iki £99.7K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Charles River Associates bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/6/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$104K - $120K
United Kingdom
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$95.7K$104K$120K$134K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Charles River Associates?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Projektų vadovas pozicijai Charles River Associates in United Kingdom siekia metinę bendrą kompensaciją £99,655. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Charles River Associates Projektų vadovas pozicijai in United Kingdom yra £71,182.

