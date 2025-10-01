Bendrovių katalogas
Character.ai
Character.ai Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai San Francisco Bay Area vietovėje

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius kompensacijos in San Francisco Bay Area paketo suma Character.ai įmonėje yra $480K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Character.ai bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/1/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Character.ai
Software Engineer
Palo Alto, CA
Iš viso per metus
$480K
Lygis
-
Bazinis
$300K
Stock (/yr)
$180K
Priedas
$0
Metai įmonėje
0 Metai
Patirties metai
7 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Character.ai?

$160K

Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Character.ai kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Character.ai in San Francisco Bay Area siekia metinę bendrą kompensaciją $792,800. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Character.ai Programinės įrangos inžinierius pozicijai in San Francisco Bay Area yra $480,000.

