Chainlink Labs Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai Greater London Area vietovėje

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius kompensacijos in Greater London Area paketo suma Chainlink Labs įmonėje yra £134K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Chainlink Labs bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/1/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Chainlink Labs
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Iš viso per metus
£134K
Lygis
L3
Bazinis
£86.4K
Stock (/yr)
£48K
Priedas
£0
Metai įmonėje
1 Metai
Patirties metai
4 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Chainlink Labs?

£121K

Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Stažuočių atlyginimai

Teisių įgijimo grafikas

20%

METAI 1

20%

METAI 2

20%

METAI 3

20%

METAI 4

20%

METAI 5

Akcijų tipas
Options

Chainlink Labs kompanijoje Options taikomas 5 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 20% teisės įgyjamos 1st-METAI (20.00% kas metus)

  • 20% teisės įgyjamos 2nd-METAI (5.00% kas ketvirtį)

  • 20% teisės įgyjamos 3rd-METAI (5.00% kas ketvirtį)

  • 20% teisės įgyjamos 4th-METAI (5.00% kas ketvirtį)

  • 20% teisės įgyjamos 5th-METAI (5.00% kas ketvirtį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Chainlink Labs in Greater London Area siekia metinę bendrą kompensaciją £215,250. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Chainlink Labs Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Greater London Area yra £123,098.

