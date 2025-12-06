Bendrovių katalogas
Chainlink Labs
Chainlink Labs Personalo specialistas Atlyginimai

Vidutinė Personalo specialistas kompensacijos in United States paketo suma Chainlink Labs įmonėje yra $115K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Chainlink Labs bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/6/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Chainlink Labs
Sourcer
Los Angeles, CA
Iš viso per metus
$115K
Lygis
L3
Bazinis
$115K
Stock (/yr)
$0
Priedas
$0
Metai įmonėje
1 Metai
Patirties metai
4 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Chainlink Labs?
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Teisių įgijimo grafikas

20%

METAI 1

20%

METAI 2

20%

METAI 3

20%

METAI 4

20%

METAI 5

Akcijų tipas
Options

Chainlink Labs kompanijoje Options taikomas 5 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 20% teisės įgyjamos 1st-METAI (20.00% kas metus)

  • 20% teisės įgyjamos 2nd-METAI (5.00% kas ketvirtį)

  • 20% teisės įgyjamos 3rd-METAI (5.00% kas ketvirtį)

  • 20% teisės įgyjamos 4th-METAI (5.00% kas ketvirtį)

  • 20% teisės įgyjamos 5th-METAI (5.00% kas ketvirtį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Personalo specialistas pozicijai Chainlink Labs in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $162,500. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Chainlink Labs Personalo specialistas pozicijai in United States yra $107,500.

Kiti ištekliai

