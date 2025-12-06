Vidutinė Rinkodara bendra kompensacija in United States Chainlink Labs įmonėje svyruoja nuo $206K iki $282K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Chainlink Labs bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/6/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!
20%
METAI 1
20%
METAI 2
20%
METAI 3
20%
METAI 4
20%
METAI 5
Chainlink Labs kompanijoje Options taikomas 5 metų teisių įgijimo grafikas:
20% teisės įgyjamos 1st-METAI (20.00% kas metus)
20% teisės įgyjamos 2nd-METAI (5.00% kas ketvirtį)
20% teisės įgyjamos 3rd-METAI (5.00% kas ketvirtį)
20% teisės įgyjamos 4th-METAI (5.00% kas ketvirtį)
20% teisės įgyjamos 5th-METAI (5.00% kas ketvirtį)
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/chainlink-labs/salaries/marketing.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.