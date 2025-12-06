Bendrovių katalogas
Vidutinė Žmogiškieji ištekliai bendra kompensacija in Hong Kong (SAR) Chainlink Labs įmonėje svyruoja nuo HK$678K iki HK$949K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Chainlink Labs bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/6/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$93.8K - $109K
Hong Kong (SAR)
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$86.7K$93.8K$109K$121K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Teisių įgijimo grafikas

20%

METAI 1

20%

METAI 2

20%

METAI 3

20%

METAI 4

20%

METAI 5

Akcijų tipas
Options

Chainlink Labs kompanijoje Options taikomas 5 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 20% teisės įgyjamos 1st-METAI (20.00% kas metus)

  • 20% teisės įgyjamos 2nd-METAI (5.00% kas ketvirtį)

  • 20% teisės įgyjamos 3rd-METAI (5.00% kas ketvirtį)

  • 20% teisės įgyjamos 4th-METAI (5.00% kas ketvirtį)

  • 20% teisės įgyjamos 5th-METAI (5.00% kas ketvirtį)



Didžiausias atlyginimų paketas Žmogiškieji ištekliai pozicijai Chainlink Labs in Hong Kong (SAR) siekia metinę bendrą kompensaciją HK$948,789. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Chainlink Labs Žmogiškieji ištekliai pozicijai in Hong Kong (SAR) yra HK$677,707.

