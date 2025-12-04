Bendrovių katalogas
Chainalysis
Chainalysis Produkto vadovas Atlyginimai

Vidutinė Produkto vadovas kompensacijos in United States paketo suma Chainalysis įmonėje yra $206K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Chainalysis bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/4/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Chainalysis
Senior Product Manager
New York, NY
Iš viso per metus
$206K
Lygis
Senior
Bazinis
$186K
Stock (/yr)
$0
Priedas
$20K
Metai įmonėje
3 Metai
Patirties metai
9 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Chainalysis?
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Stažuočių atlyginimai

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Chainalysis kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Produkto vadovas pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Produkto vadovas pozicijai Chainalysis in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $436,200. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Chainalysis Produkto vadovas pozicijai in United States yra $212,000.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Chainalysis

Kiti ištekliai

