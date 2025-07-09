Directory delle Aziende
CGS
Lavori qui? Rivendica la tua azienda

CGS Stipendi

L'intervallo di stipendi di CGS va da $33,690 in compensazione totale all'anno per un Žmogiškieji ištekliai all'estremità inferiore a $196,980 per un Techninis programų vadovas all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di CGS. Ultimo aggiornamento: 8/17/2025

$160K

Fatti Pagare, Non Farti Ingannare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e otteniamo regolarmente aumenti di €30k+ (a volte €300k+).Fatti negoziare lo stipendio o la tua revisione del CV da veri esperti - reclutatori che lo fanno ogni giorno.

Klientų aptarnavimas
$34.7K
Žmogiškieji ištekliai
$33.7K
Pardavimai
$55.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Programų inžinierius
$62.1K
Techninis programų vadovas
$197K
Manca il tuo titolo?

Cerca tutti gli stipendi sulla nostra pagina di compensazione o aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

CGS'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $196,980 ücretle Techninis programų vadovas at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
CGS'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $55,497'dır.

Lavori in evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per CGS

Aziende correlate

  • Airbnb
  • Intuit
  • Amazon
  • Lyft
  • Coinbase
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre risorse