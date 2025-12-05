Verslo analitikas kompensacija in United States CGI įmonėje svyruoja nuo $64.7K per year Associate Business Analyst lygiui iki $128K per year Lead Business Analyst lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $90.5K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą CGI bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/5/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Associate Business Analyst
$64.7K
$64.7K
$0
$0
Business Analyst
$91.9K
$91.2K
$0
$700
Senior Business Analyst
$90.7K
$90.7K
$0
$0
Lead Business Analyst
$128K
$127K
$1.7K
$0
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
Atlyginimų nerasta
