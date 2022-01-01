CFGI Stipendi

Directory delle Aziende
CFGI
L'intervallo di stipendi di CFGI va da $84,575 in compensazione totale all'anno per un Finansų analitikas all'estremità inferiore a $131,340 per un Vadybos konsultantas all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di CFGI. Ultimo aggiornamento: 8/17/2025

$160K

Buhalteris
$114K
Finansų analitikas
$84.6K
Vadybos konsultantas
$131K

FAQ

Rolul cel mai bine plătit raportat la CFGI este Vadybos konsultantas at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $131,340. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la CFGI este $114,240.

