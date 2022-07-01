Directory delle Aziende
Cervello
Lavori qui? Rivendica la tua azienda

Cervello Stipendi

L'intervallo di stipendi di Cervello va da $90,450 in compensazione totale all'anno per un Programų inžinierius all'estremità inferiore a $243,210 per un Programų vadovas all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Cervello. Ultimo aggiornamento: 8/17/2025

$160K

Fatti Pagare, Non Farti Ingannare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e otteniamo regolarmente aumenti di €30k+ (a volte €300k+).Fatti negoziare lo stipendio o la tua revisione del CV da veri esperti - reclutatori che lo fanno ogni giorno.

Programų vadovas
$243K
Projektų vadovas
$148K
Programų inžinierius
$90.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Manca il tuo titolo?

Cerca tutti gli stipendi sulla nostra pagina di compensazione o aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Korkeimmin palkattu rooli Cervello:ssa on Programų vadovas at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $243,210. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Cervello:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $148,255.

Lavori in evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Cervello

Aziende correlate

  • Mendix
  • Miracle Software Systems
  • Orion Innovation
  • Hyland
  • Huntress
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre risorse