CertiK
CertiK Stipendi

L'intervallo di stipendi di CertiK va da $102,000 in compensazione totale all'anno per un Duomenų mokslininkas all'estremità inferiore a $653,250 per un Projektų vadovas all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di CertiK. Ultimo aggiornamento: 8/17/2025

$160K

Programų inžinierius
Median $160K

Visavertis programinės įrangos inžinierius

Duomenų mokslininkas
Median $102K
Duomenų mokslo vadovas
$209K

Produkto dizaineris
$146K
Produkto vadovas
$219K
Projektų vadovas
$653K
Kibernetinio saugumo analitikas
$175K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$624K
FAQ

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di CertiK ialah Projektų vadovas at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $653,250. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di CertiK ialah $192,035.

