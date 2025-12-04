Bendrovių katalogas
CERN
CERN Informacinių technologijų specialistas (IT) Atlyginimai

Vidutinė Informacinių technologijų specialistas (IT) bendra kompensacija CERN įmonėje svyruoja nuo CHF 62.2K iki CHF 87K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą CERN bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/4/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$83.4K - $101K
Switzerland
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$76.9K$83.4K$101K$107K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai CERN?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Informacinių technologijų specialistas (IT) pozicijai CERN siekia metinę bendrą kompensaciją CHF 86,967. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija CERN Informacinių technologijų specialistas (IT) pozicijai yra CHF 62,226.

Kiti ištekliai

