CERN
CERN Administracijos asistentas Atlyginimai

Vidutinė Administracijos asistentas bendra kompensacija in Switzerland CERN įmonėje svyruoja nuo CHF 33.2K iki CHF 46.2K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą CERN bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/4/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$43.9K - $51.7K
Switzerland
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$41K$43.9K$51.7K$57.1K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Didžiausias atlyginimų paketas Administracijos asistentas pozicijai CERN in Switzerland siekia metinę bendrą kompensaciją CHF 46,188. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija CERN Administracijos asistentas pozicijai in Switzerland yra CHF 33,161.

