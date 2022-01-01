Directory delle Aziende
Ceridian
Lavori qui? Rivendica la tua azienda

Ceridian Stipendi

L'intervallo di stipendi di Ceridian va da $52,260 in compensazione totale all'anno per un Klientų aptarnavimas all'estremità inferiore a $279,390 per un Žmogiškieji ištekliai all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Ceridian. Ultimo aggiornamento: 8/17/2025

$160K

Fatti Pagare, Non Farti Ingannare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e otteniamo regolarmente aumenti di €30k+ (a volte €300k+).Fatti negoziare lo stipendio o la tua revisione del CV da veri esperti - reclutatori che lo fanno ogni giorno.

Programų inžinierius
Software Developer I $59.1K
Software Developer II $74.9K
Software Developer III $86.7K
Senior Software Developer $97.6K
Lead Software Developer $112K

Visavertis programinės įrangos inžinierius

Kokybės užtikrinimo (QA) programinės įrangos inžinierius

Produkto dizaineris
Median $92K
Klientų aptarnavimas
$52.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Žmogiškieji ištekliai
$279K
Marketingas
$137K
Produkto dizaino vadovas
$106K
Produkto vadovas
$67.4K
Projektų vadovas
$82.6K
Atrankos specialistas
$68.6K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$111K
Sprendimų architektas
$128K
Technical Account Manager
$88.2K
Techninis programų vadovas
$101K
Manca il tuo titolo?

Cerca tutti gli stipendi sulla nostra pagina di compensazione o aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


Calendario di Vesting

33.3%

ANNO 1

33.3%

ANNO 2

33.3%

ANNO 3

Tipo di Azione
RSU

In Ceridian, le RSUs sono soggette a un calendario di vesting di 3 anni:

  • 33.3% si matura nel 1st-ANNO (33.30% annuale)

  • 33.3% si matura nel 2nd-ANNO (33.30% annuale)

  • 33.3% si matura nel 3rd-ANNO (33.30% annuale)

Hai una domanda? Chiedi alla comunità.

Visita la comunità di Levels.fyi per interagire con dipendenti di diverse aziende, ottenere consigli di carriera e altro.

Visita Ora!

FAQ

Die am besten bezahlte Rolle, die bei Ceridian gemeldet wurde, ist Žmogiškieji ištekliai at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $279,390. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei Ceridian gemeldet wurde, beträgt $92,000.

Lavori in evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Ceridian

Aziende correlate

  • Unisys
  • EPAM Systems
  • Cognizant
  • FactSet
  • Gartner
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre risorse