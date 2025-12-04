Bendrovių katalogas
Ceribell
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Duomenų mokslo vadovas

  • Visi Duomenų mokslo vadovas atlyginimai

Ceribell Duomenų mokslo vadovas Atlyginimai

Vidutinė Duomenų mokslo vadovas bendra kompensacija in United States Ceribell įmonėje svyruoja nuo $210K iki $287K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Ceribell bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/4/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$225K - $272K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$210K$225K$272K$287K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Mums reikia tik 3 daugiau Duomenų mokslo vadovas pateikimų įmonėje Ceribell kad atrakintume!

Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!

💰 Žiūrėti visus Atlyginimai

💪 Prisidėti Jūsų atlyginimas


Prisidėti
Kokie yra karjeros lygiai Ceribell?

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Duomenų mokslo vadovas pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Duomenų mokslo vadovas pozicijai Ceribell in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $286,520. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Ceribell Duomenų mokslo vadovas pozicijai in United States yra $209,950.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Ceribell

Susijusios bendrovės

  • Lyft
  • Databricks
  • Microsoft
  • Dropbox
  • Airbnb
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ceribell/salaries/data-science-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.