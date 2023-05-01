Directory delle Aziende
Ceribell
Lavori qui? Rivendica la tua azienda

Ceribell Stipendi

L'intervallo di stipendi di Ceribell va da $111,720 in compensazione totale all'anno per un Žmogiškieji ištekliai all'estremità inferiore a $401,849 per un Programų inžinierius all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Ceribell. Ultimo aggiornamento: 8/17/2025

$160K

Fatti Pagare, Non Farti Ingannare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e otteniamo regolarmente aumenti di €30k+ (a volte €300k+).Fatti negoziare lo stipendio o la tua revisione del CV da veri esperti - reclutatori che lo fanno ogni giorno.

Duomenų mokslo vadovas
$248K
Žmogiškieji ištekliai
$112K
Produkto vadovas
$226K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Atrankos specialistas
$139K
Programų inžinierius
$402K
Manca il tuo titolo?

Cerca tutti gli stipendi sulla nostra pagina di compensazione o aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Ceribell è Programų inžinierius at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $401,849. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Ceribell è di $225,623.

Lavori in evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Ceribell

Aziende correlate

  • Pinterest
  • Lyft
  • Airbnb
  • Intuit
  • Spotify
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre risorse