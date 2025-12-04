Bendrovių katalogas
Cerence
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Programų vadovas

  • Visi Programų vadovas atlyginimai

Cerence Programų vadovas Atlyginimai

Vidutinė Programų vadovas bendra kompensacija in Taiwan Cerence įmonėje svyruoja nuo NT$1.67M iki NT$2.28M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Cerence bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/4/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$58.4K - $70.5K
Taiwan
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$54.5K$58.4K$70.5K$74.4K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Mums reikia tik 3 daugiau Programų vadovas pateikimų įmonėje Cerence kad atrakintume!

Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!

💰 Žiūrėti visus Atlyginimai

💪 Prisidėti Jūsų atlyginimas


Prisidėti
Kokie yra karjeros lygiai Cerence?

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Programų vadovas pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programų vadovas pozicijai Cerence in Taiwan siekia metinę bendrą kompensaciją NT$2,278,250. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Cerence Programų vadovas pozicijai in Taiwan yra NT$1,669,407.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Cerence

Susijusios bendrovės

  • AECOM
  • Cerner
  • EPAM Systems
  • General Motors
  • Rakuten
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/cerence/salaries/program-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.