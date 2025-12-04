Bendrovių katalogas
Cerebras Systems
Cerebras Systems Sprendimų architektas Atlyginimai

Vidutinė Sprendimų architektas bendra kompensacija in United States Cerebras Systems įmonėje svyruoja nuo $490K iki $714K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Cerebras Systems bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/4/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$563K - $641K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$490K$563K$641K$714K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Cerebras Systems kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Sprendimų architektas pozicijai Cerebras Systems in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $713,900. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Cerebras Systems Sprendimų architektas pozicijai in United States yra $490,050.

