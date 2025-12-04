Programinės įrangos inžinierius kompensacija in United States Cerebras Systems įmonėje svyruoja nuo $193K per year L2 lygiui iki $295K per year L12 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $305K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Cerebras Systems bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/4/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L2
$193K
$168K
$25.8K
$0
L3
$153K
$153K
$0
$0
L4
$201K
$176K
$25K
$0
L5
$362K
$232K
$130K
$0
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Cerebras Systems kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)
