Cerebras Systems
Cerebras Systems Personalo specialistas Atlyginimai

Vidutinė Personalo specialistas bendra kompensacija in Canada Cerebras Systems įmonėje svyruoja nuo CA$84.6K iki CA$118K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Cerebras Systems bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/4/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$65.6K - $77.2K
Canada
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$61.2K$65.6K$77.2K$85.2K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Cerebras Systems kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Personalo specialistas pozicijai Cerebras Systems in Canada siekia metinę bendrą kompensaciją CA$117,810. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Cerebras Systems Personalo specialistas pozicijai in Canada yra CA$84,582.

Kiti ištekliai

