Directory delle Aziende
Cerberus Capital Management
Lavori qui? Rivendica la tua azienda

Cerberus Capital Management Stipendi

L'intervallo di stipendi di Cerberus Capital Management va da $78,400 in compensazione totale all'anno per un Atrankos specialistas all'estremità inferiore a $342,465 per un Rizikos kapitalo investuotojas all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Cerberus Capital Management. Ultimo aggiornamento: 8/17/2025

$160K

Fatti Pagare, Non Farti Ingannare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e otteniamo regolarmente aumenti di €30k+ (a volte €300k+).Fatti negoziare lo stipendio o la tua revisione del CV da veri esperti - reclutatori che lo fanno ogni giorno.

Buhalteris
$151K
Duomenų mokslininkas
$164K
Žmogiškieji ištekliai
$111K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Vadybos konsultantas
$250K
Atrankos specialistas
$78.4K
Programų inžinierius
$265K
Rizikos kapitalo investuotojas
$342K
Manca il tuo titolo?

Cerca tutti gli stipendi sulla nostra pagina di compensazione o aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

The highest paying role reported at Cerberus Capital Management is Rizikos kapitalo investuotojas at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $342,465. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cerberus Capital Management is $164,175.

Lavori in evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Cerberus Capital Management

Aziende correlate

  • Square
  • Databricks
  • Intuit
  • Flipkart
  • Netflix
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre risorse