Bendrovių katalogas
Cepheid
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Programų vadovas

  • Visi Programų vadovas atlyginimai

Cepheid Programų vadovas Atlyginimai

Vidutinė Programų vadovas bendra kompensacija in United States Cepheid įmonėje svyruoja nuo $167K iki $234K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Cepheid bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/4/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$181K - $211K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$167K$181K$211K$234K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Mums reikia tik 2 daugiau Programų vadovas pateikimų įmonėje Cepheid kad atrakintume!

Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!

💰 Žiūrėti visus Atlyginimai

💪 Prisidėti Jūsų atlyginimas


Prisidėti
Kokie yra karjeros lygiai Cepheid?

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Programų vadovas pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programų vadovas pozicijai Cepheid in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $234,430. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Cepheid Programų vadovas pozicijai in United States yra $167,450.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Cepheid

Susijusios bendrovės

  • Asure Software
  • 2U
  • Omnicell
  • Agilent Technologies
  • Envestnet
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/cepheid/salaries/program-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.