Cepheid
Cepheid Stipendi

L'intervallo di stipendi di Cepheid va da $68,340 in compensazione totale all'anno per un Klientų aptarnavimas all'estremità inferiore a $196,015 per un Programų vadovas all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Cepheid. Ultimo aggiornamento: 8/17/2025

$160K

Mechanikos inžinierius
Median $140K
Programų inžinierius
Median $144K
Buhalteris
$147K

Biomedicinos inžinierius
$194K
Chemijos inžinierius
$131K

Proceso inžinierius

Klientų aptarnavimas
$68.3K
Duomenų mokslininkas
$151K
Finansų analitikas
$147K
Aparatinės įrangos inžinierius
$171K
Rinkodaros operacijos
$112K
Produkto vadovas
$163K
Programų vadovas
$196K
Projektų vadovas
$168K
Pajamų operacijos
$181K
Techninis programų vadovas
$171K
FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Cepheid è Programų vadovas at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $196,015. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Cepheid è di $150,750.

