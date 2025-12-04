Bendrovių katalogas
Centrum Housing Finance
Centrum Housing Finance Verslo plėtra Atlyginimai

Vidutinė Verslo plėtra bendra kompensacija in India Centrum Housing Finance įmonėje svyruoja nuo ₹377K iki ₹548K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Centrum Housing Finance bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/4/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$4.9K - $5.6K
India
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$4.3K$4.9K$5.6K$6.2K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas



Didžiausias atlyginimų paketas Verslo plėtra pozicijai Centrum Housing Finance in India siekia metinę bendrą kompensaciją ₹547,769. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Centrum Housing Finance Verslo plėtra pozicijai in India yra ₹377,454.

