Vidutinė Klientų aptarnavimas bendra kompensacija in United Kingdom Centrica įmonėje svyruoja nuo £24.2K iki £33K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Centrica bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/4/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$34.8K - $42.1K
United Kingdom
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$32.5K$34.8K$42.1K$44.3K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Centrica?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Klientų aptarnavimas pozicijai Centrica in United Kingdom siekia metinę bendrą kompensaciją £32,993. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Centrica Klientų aptarnavimas pozicijai in United Kingdom yra £24,176.

