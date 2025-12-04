Bendrovių katalogas
Centric Software
Centric Software Produkto vadovas Atlyginimai

Vidutinė Produkto vadovas bendra kompensacija in United States Centric Software įmonėje svyruoja nuo $133K iki $186K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Centric Software bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/4/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$144K - $174K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$133K$144K$174K$186K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Centric Software?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Produkto vadovas pozicijai Centric Software in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $185,600. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Centric Software Produkto vadovas pozicijai in United States yra $132,800.

