Vidutinė Produkto dizaineris bendra kompensacija in India Centre for Development of Telematics įmonėje svyruoja nuo ₹1.75M iki ₹2.49M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Centre for Development of Telematics bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/4/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$22.6K - $25.7K
India
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$19.9K$22.6K$25.7K$28.3K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Produkto dizaineris pozicijai Centre for Development of Telematics in India siekia metinę bendrą kompensaciją ₹2,493,916. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Centre for Development of Telematics Produkto dizaineris pozicijai in India yra ₹1,754,195.

